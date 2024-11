Il consigliere regionale elogia i parlamentari calabresi delcentrodestra, che hanno presentato una interrogazione parlamentare sulla crisi della Provincia di Vibo, sollecitando l'intervento del governo Renzi

"La problematica intorno alla provincia di Vibo Valentia approda anche alla Camera dei deputati. Il merito va ai parlamentari calabresi, Pino Galati, Roberto Occhiuto e Jole Santelli che hanno raccolto la mia sollecitazione a tal fine inoltrata qualche giorno fa. Di fronte al perdurare della crisi è infatti necessario avviare ogni azione finalizzata alla soluzione della vicenda. L’interrogazione dei deputati di Forza Italia è incentrata sui due punti nodali del contenzioso. La prima concerne la sostanziale inoperatività della Provincia, causata dal dissesto economico e da tutte le successive difficoltà d’immediata intuizione. Circostanza quanto mai grave, perché a causa di ciò la Provincia risulta, suo malgrado, impossibilitata ad eseguire alcuni servizi di primaria importanza per la comunità di riferimento. La seconda è attinente alla situazione drammatica dei suoi dipendenti che da oltre sette mesi non percepiscono lo stipendio. Una situazione che è fonte costante di angoscia per tante famiglie. Ringrazio i parlamentari per il puntuale e rigoroso impegno profuso. E colgo l’occasione per ringraziare anche il senatore Altero Matteoli che nei giorni scorsi aveva proposto, sulla medesima vicenda, apposita interrogazione depositata a Palazzo Madama".