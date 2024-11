«L’approvazione del bilancio di previsione 2021 della Provincia di Vibo Valentia, dopo anni di difficoltà finanziarie che già nel 2012 avevano portato l’ente a dichiarare il dissesto, è un importante punto di partenza per proseguire l’azione di risanamento necessaria per rendere la Provincia un ente strutturalmente in grado di cogliere le sfide sugli investimenti del Pnrr».

Lo afferma il presidente dell’Unione Province italiane e sindaco di Ravenna Michele De Pascale in merito all’approvazione del bilancio da parte della Provincia di Vibo Valentia dopo anni di dissesto. «Lo sforzo che Upi sta compiendo è quello di accompagnare le Province in situazioni di criticità finanziarie, anche attraverso la richiesta forte di risorse aggiuntive da prevedere nella legge di bilancio all’esame del Parlamento».

«L’augurio – conclude De Pascale - è che il Parlamento, così come le forze politiche del territorio, sostengano congiuntamente le richieste avanza dall’Upi, che vanno nella direzione di sostenere e accompagnare le Province in difficoltà a recuperare un equilibrio strutturale che consenta loro di operare al servizio dei territori».