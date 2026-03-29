“La Provincia al Centro, la lista stilata da Forza Italia per concorrere al rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro, ha ottenuto un risultato straordinario contribuendo alla netta vittoria del centrodestra ed eleggendo due consiglieri, Paolo Colosimo (a destra in foto) e Tommaso Berlingò (a sinistra). Rispetto all’ultima chiamata al voto, i consiglieri del partito sono raddoppiati»

E’ quanto commenta una nota del coordinamento provinciale catanzarese di Forza Italia.



«Di particolare rilevanza è il riconoscimento ricevuto da Paolo Colosimo, che ha sfiorato le novemila preferenze ponderate centrando un traguardo storico che è il prodotto - meritato - di un puntuale ed efficace lavoro sul territorio. Siamo sicuri che sia lui che Berlingò sapranno assolvere perfettamente le funzioni di consigliere provinciale, rappresentando al meglio non solo i loro territori di riferimento, ma l’intera provincia.

Significativo, soprattutto, è quanto ottenuto da Forza Italia sia nei grandi che nei piccoli Comuni: è il segno che lo sviluppo del partito e la stesura della lista condotti dal segretario provinciale Marco Polimeni e dal vicesegretario regionale Emanuele Ionà, sta andando nella direzione giusta. Fondamentale, nell’ottica del risultato, sono stati anche il contributo e la sinergia sostanziali portati dalle diverse anime di Forza Italia, ottimamente rappresentate da esponenti quali Elisabetta Aiello, Antonello Talerico e Frank Santacroce: è la testimonianza – conclude la nota degli azzurri – di un’unità, certamente non di facciata, che ha permesso al partito questa crescita che è solo un punto di partenza».