Sarà possibile rivolgersi a un professionista attraverso WhatsApp. Previsto anche un contatto dedicato per ricevere un primo ascolto
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«Qualcosa di importante sta arrivando. Per la mente. Per le persone». Con queste parole il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, annuncia sui social una novità che prenderà il via dal prossimo settembre: in Calabria arriva lo psicologo online e del territorio.
Il nuovo servizio consentirà di entrare in contatto con un professionista anche attraverso WhatsApp, per ricevere un primo ascolto. Sarà inoltre disponibile un numero dedicato al quale rivolgersi per chiedere aiuto.
L'iniziativa punta dunque a rendere più immediato l'accesso a un primo supporto, senza la necessità di passare attraverso altri canali.
«Non serve l'impegnativa - si legge in una delle grafiche allegate al post - chiedi aiuto direttamente. Non sei solo, non sei il solo».