“Futuro, criticità e proposte per la sanità del Pollino e per l’ospedale di Castrovillari”. Questo il tema che il direttore di Lacenws24.it, Pasquale Motta, affronterà stasera con alcuni rappresentanti delle associazioni del territorio nel corso della puntata di Pubblica Piazza on tour, in onda alle 22:00, su LaC Tv canale 19 del DDT. Ospiti del direttore nella suggestiva location della Locanda di Alia, di Castrovillari, Pasquale Pandolfi – Associazione Kontatto production- Caterina Formica –associazione Amici del Cuore-, Giovanni Donato –associazione Città Solidale.