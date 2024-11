Nella prima parte del talk condotto da Pasquale Motta andrà in onda un'intervista esclusiva al Gran Maestro del Goi Stefano Bisi realizzata da Pietro Comito, mentre nella seconda parte si parlerà delle difficoltà dei precari dei vigili del fuoco

