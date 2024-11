Pubblica piazza dedicato allo Speciale alle elezioni amministrative in Calabria.



Nell’ultima puntata, ospiti del direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta i candidati alla carica di sindaco a Castrovillari: Vittoria Bianchi, candidata di Forza Sud; Domenico Lo Polito, candidato del centrosinistra; Giuseppe Santagada, per Progetto civico democratico per Castrovillari e il territorio; Giancarlo Lamensa, per il centrodestra e Giuseppe Campanella per il Movimento cinque stelle. Presente anche il giornalista del network LaC Vincenzo Alvaro.