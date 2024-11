L'ex governatore della Puglia lancia Noi con l'Italia, il nuovo corso dell'Udc

affaele Fitto nel centrodestra ci sta in nome delle pregresse esperienze con Forza Italia e dei ruoli di governo rivestiti insieme a Berlusconi. Ci sta dentro, ma ci sta stretto. Ancorato ai valori cattolici e convinto meridionalista, in questa coalizione a braccetto con Fratelli d’Italia e la Lega di Salvini, si sente un po’ a disagio. Per questo spera di poter raggiungere un risultato elettorale importante in grado di controbilanciare i consensi a cui puntano i compagni di cordata. Rinverdendo magari quelle ambizioni di premiership coltivate in passato ed oggi accantonate, almeno apparentemente.

Luca Morrone: «Mai aderito al centrosinistra»

L’ex governatore della Puglia, oggi europarlamentare, ha concluso a Cosenza il proprio tour calabrese, dopo le tappe di Reggio Calabria e Lamezia Terme. «I collegi del Sud saranno decisivi per l'esito della competizione elettorale» afferma convinto. Nel capoluogo bruzio ha preso parte ad un’affollata convention coordinata da Luca Morrone, punto di riferimento del neonato soggetto politico Noi con l’Italia – Udc. Per Morrone un ritorno nell’alveo del centrodestra dopo l’ingresso a Palazzo dei Bruzi insieme a Carlo Guccione, nelle amministrative 2016. Sembrava certa la sua candidatura nel listino proporzionale, invece ha preferito assumere un ruolo in seno al partito, guardando in prospettiva alle regionali del prossimo anno.



Salvatore Bruno