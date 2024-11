«Avevano promesso che avrebbero dato 780 euro a persona. La media invece è di 120 euro. Così il governo gialloverde e i Cinquestelle in particolare hanno disilluso i cittadini della Calabria». Lo afferma la deputata Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia.

Nel ribadire la posizione degli azzurri in merito al provvedimento prosegue: «Siamo sempre stati contrari a questa misura - prosegue Santelli - ma almeno ci aspettavamo un sollievo per i nuclei disoccupati. Nulla di tutto questo è avvenuto. Un partito che in Calabria ha preso circa il 40 per cento di voti alle politiche si è comportato peggio del comandante Lauro con gli elettori, che almeno le scarpe le consegnava a fine elezione». I disoccupati calabresi, le famiglie in difficoltà «sono state prese in giro da Di Maio e dal suo Governo a riprova di come siano poco attendibili i signori che governano l'Italia».

