L'approfondimento sui principali contenuti della Riforma Costituzionale si è tenuto nelle sale del Palazzo della Provincia. A moderare l'incontro, il presidente dell'ordine dei giornalisti Giuseppe Soluri

Interessante confronto a Catanzaro per spiegare le ragioni del “Si” e le ragioni del “No” relative al prossimo referendum costituzionale. A spiegare cosa cambierà o meno dopo che gli elettori avranno deciso se approvare o respingere la riforma sono stati gli avvocati Nunzio Raimondi e Arturo Bova.

“Ci sono alcuni aspetti che è necessario approfondire, ha affermato ai nostri microfoni l’avvocato Nunzio Raimondi che si è espresso a favore del no, c’è molta disinformazione non solo sulla riforma ma anche in merito delle scelte costituzionali dei nostri padri costituenti”.