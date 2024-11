Con lo stop alle operazioni di voto, alle 15, arrivano i dati ufficiali riguardanti l'affluenza alle urne.

In Calabria – per il referendum sul taglio dei parlamentari- al voto il 45,18 per cento degli elettori. Le percentuali più alte sono state registrate a Crotone, con il 54,25% e Reggio Calabria, 49,16%. Seguono: Catanzaro, con il 42,24%; Cosenza, con il 42,02%; Vibo Valentia, con 42,23%.

Per le amministrative, in Calabria l'affluenza si attesta al 62,03%. Alte percentuali a Crotone, con il 66,99%; Reggio Calabria, con 62,27%. Nelle altre province: Catanzaro, 59,71%; Cosenza, 60,28% e Vibo Valentia, 58,92%.

I dati dell'affluenza delle 23

Nella serata di ieri, alle 23, i seggi hanno chiuso con le percentuali del 32,42% per il referendum costituzionale; del 46,9% invece per elezioni amministrative.



Per quanto riguarda il referendum la percentuale più alta di votanti si registra in provincia di Crotone dove ha votato il 40,48%. Segue Reggio Calabria con il 35,53, Vibo Valentia 31,59, Catanzaro 30,49, Cosenza 29,39.



Per le comunali invece la provincia che ha visto più persone recarsi alle urne è sempre Crotone con 51,14%. Segue Vibo con il 48,54, Reggio Calabria 46,41,Catanzaro 46,36, Cosenza 44,98.



Nei due capoluoghi di provincia chiamati a scegliere il nuovo sindaco questa l'affluenza: Reggio Calabria: 49,47%. Crotone 51,35%.