L’ex parlamentare: «Le riforme varate dal governo di Matteo Renzi che permetteranno al Paese di diventare più giusto, più libero e più moderno»

«La Calabria può vantare una radicata tradizione riformista, tanta parte della quale di ispirazione socialista. Affinché anche in questa regione prevalga il Si al referendum costituzionale, può essere decisiva la mobilitazione e l’impegno di donne e di uomini che si riconoscono in quel filone».



Così Giacomo Mancini già deputato socialista, vicino alle posizioni di Denis Verdini e firmatario del comitato Liberi Si presieduto da Marcello Pera.



«Per questo a meno di un mese dal voto intensifichiamo le nostre iniziative per chiamare all’impegno l’elettorato che proviene da quella storia e che nel corso degli anni si è collocato anche in Forza Italia condividendone le istanze innovative e riformatrici. A questa parte importante della nostra comunità – ha continuato Mancini – diciamo di rifuggire ogni tentazione populista e di unirsi a noi per dire Si alle riforme varate dal governo di Matteo Renzi che permetteranno al Paese di diventare più giusto, più libero e più moderno. Anche per questo mi fa piacere comunicare –ha concluso Mancini- che nella città di Cosenza sono nati dieci comitati Liberi Si che si vanno ad aggiungere a quelli che sono stati costituiti in circa cinquanta comuni della provincia di Cosenza».

Questo l’elenco:

Cosenza-Piazza Loreto coordinato da Salvatore Dionesalvi, avvocato.

Cosenza-Donnici Inferiore coordinato da Luigia Bombini, commercialista.

Cosenza- via Panebianco coordinato da Angelina Curcio, studente

Cosenza –viale della Repubblica coordinato da Riccardo De Nardi, ingegnere.

Cosenza- Corso Mazzini coordinato da Francesco Ruffolo, impiegato.

Cosenza – Donnici Superiore coordinato da Elvira Maddaloni, architetto.

Cosenza- via dei Mille coordinato da Natalina Spadafora, docente.

Cosenza – piazza Riforma coordinato da Massimo Colla, commerciante.

Cosenza- centro storico coordinato da Rita Russo, artigiana.

Cosenza- Torre Alta coordinato da Roberto Aiello, imprendirore