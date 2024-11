Il ministro dell’Interno terrà una conferenza stampa dapprima a Reggio nella segreteria del senatore Nico D’Ascola. Poi si sposterà a Palmi dove parteciperà a un incontro nell'auditorium della “Casa della cultura”

Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, sarà in Calabria venerdì 25 novembre per partecipare a due iniziative in vista del Referendum costituzionale del 4 dicembre.

Alfano terrà una conferenza stampa a Reggio Calabria, alle 15:30, nella segreteria politica del senatore Nico D'Ascola, che sarà presente all'iniziativa. Nell'occasione Alfano si soffermerà, oltre che sul Referendum, sulla costituzione del nuovo partito dei moderati.

La seconda iniziativa cui venerdì sarà presente il ministro Alfano é in programma alle 18 a Palmi, nell'auditorium della Casa della cultura. L'incontro sarà introdotto da Antonio Papalia, consigliere comunale a Palmi del Nuovo centrodestra. Farà seguito un intervento della deputata Rosanna Scopelliti.