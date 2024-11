A sostenere le ragioni del Si il prossimo 15 ottobre ci sarà l’onorevole Arturo Bova, per il No ci sarà l’avvocato Nunzio Raimondi

Iniziata ufficialmente la campagna relativa al voto per il referendum del 4 dicembre prossimo sulla Riforma Costituzionale. Le ragioni del SI e del NO si confronteranno a Catanzaro sabato prossimo 15 ottobre, alle 17,30 nella Casa delle Culture del Palazzo della Provincia. A sostenere le ragioni del SI ci sarà l’on. Arturo Bova, Presidente della Commissione regionale antindrangheta. A sostenere le ragioni del NO ci sarà invece l’avvocato Nunzio Raimondi, portavoce del Comitato “il NO della Magna Graecia”. L’incontro sarà moderato dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti Giuseppe Soluri.