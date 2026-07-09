Il Presidente Occhiuto ha annunciato che la Regione presenterà controricorso contro la decisione dell’Ufficio centrale per il referendum, che ha aperto la strada al voto popolare sulla modifica dello Statuto della Calabria.

A porre l’attenzione sulla vicenda è il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio (Pd).

«Non appena eletta, la maggioranza ha deciso di modificare lo Statuto regionale introducendo la figura dei sottosegretari e aumentando il numero degli assessori. Al di là del merito della riforma, che continuo a ritenere inutile e costosa, c’è un principio che considero ancora più importante: una modifica dello Statuto non può essere una scelta riservata esclusivamente alla politica. Quando si interviene sulle regole fondamentali della nostra Regione, è giusto che possano esprimersi anche i cittadini. Per questo - prosegue Ranuccio - mi chiedo perché, invece di lasciare la parola ai calabresi, si scelga la strada del ricorso. Se si è davvero convinti della bontà della riforma, il referendum non dovrebbe fare paura. Al contrario, dovrebbe rappresentare l’occasione per ottenere una piena legittimazione democratica. Sono convinto che, al di là delle appartenenze, tutti crediamo che su una scelta così importante la politica debba assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, lasciando che siano i cittadini a decidere, senza demandare alla magistratura il futuro istituzionale della Calabria. Per questo rivolgo un appello al Presidente Occhiuto: rinunci ai ricorsi e lasci decidere i cittadini. È nelle urne, e non nelle aule di giustizia - conclude Ranuccio - che una riforma di questa portata dovrebbe trovare la propria legittimazione democratica».