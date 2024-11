Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata nella mattinata di oggi, accoglie definitivamente le ragioni del Comune di Amantea. Nel caso di consultazione referendaria sulla costituzione del nuovo Comune di “Temesa”, stabilisce, oltre ai cittadini del Comune di Serra d’Aiello, dovrà essere coinvolta l’intera popolazione di Amantea e non solo quella indicata dai proponenti come appartenente alla frazione di Campora San Giovanni.

Un pronunciamento, quello dei giudici ultimi della giustizia amministrativa, che, in buona sostanza, dà ristoro a tutte le eccezioni mosse dal comune nepetino, respingendo gli appelli alle due sentenze del Tar Calabria proposti, a vario titolo, dalla Regione Calabria contro il Comune di Amantea, e nei confronti del Comune di Serra d’Aiello e dall’associazione “Ritorno alle origini di Temesa” che aveva nei fatti promosso l’iniziativa di legge regionale, poi presentata e approvata dal Consiglio Regionale.



Un articolato legislativo che prevedeva il distacco della frazione di Campora San Giovanni dal Comune di Amantea e l’aggregazione della stessa al Comune di Serra d’Aiello, con la denominazione di “Temesa” del Comune derivante dalla modifica dei confini territoriali. In specie, a fronte della tesi sostenuta dai promotori della proposta di legge e ricorrenti, secondo cui non si trattava della nascita di un nuovo Comune ma della modifica dell’area territoriale di Serra d’Aiello e di Amantea tramite l’aggregazione alla prima della frazione di Campora San Giovanni, e al quale referendum consultivo non s’imponeva necessariamente il coinvolgimento di tutta la popolazione ma solo di quella che presenta un interesse qualificato alla variazione territoriale, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto le motivazioni addotte infondate, riconoscendo definitivamente proprio l’interesse in questione e la partecipazione alla consultazione dell’intera popolazione di Amantea. Continua a leggere su Cosenzachannel.it