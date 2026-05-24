Urne aperte fino alle 23, poi domani riapertura dalle 7 alle 15 e avvio dello spoglio

Arriva il secondo dato sull’affluenza alle elezioni comunali di Reggio Calabria. Secondo quanto riportato dal portale “Eligendo” del Ministero dell’Interno, alle ore 19 di oggi, domenica 24 maggio 2026, si è recato alle urne il 36,18%degli aventi diritto al voto. Il dato riguarda complessivamente tutte le 196 sezioni cittadine.

Il dato segna un incremento rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora si era registrata un’affluenza del 33,73%.

Alle ore 12 si era recato alle urne il 13,15% degli aventi diritto al voto, con un lieve incremento rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora si era registrata un’affluenza del 12,26%.

Le urne resteranno aperte fino alle 23 nella prima giornata di voto. Domani i seggi riapriranno alle 7 del mattino per poi chiudersi definitivamente alle 15, momento in cui avrà inizio lo spoglio delle schede.

A Reggio Calabria, oltre all’elezione del sindaco e del nuovo Consiglio comunale, questa tornata elettorale segna anche un passaggio significativo sul piano istituzionale: il ritorno delle circoscrizioni cittadine. Si tratta di strumenti di rappresentanza territoriale che mancavano da anni e che tornano ora a essere parte della struttura amministrativa della città, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra cittadini e governance locale.