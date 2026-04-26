Il candidato sindaco del Polo Civico indica come priorità una città finalmente funzionante tra servizi carenti e strade dissestate. E sull'eventuale ballottaggio: «Ognuno sarà libero di scegliere la strada che vuole»

Parte da una richiesta netta di responsabilità il messaggio di Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato sindaco con il Polo civico, durante l'incontro di apertura della campagna elettorale iniziato pochi minuti fa a Reggio Calabria. «Spero che la gente si esprima liberamente e democraticamente», dice, rivendicando il valore del voto e la necessità di «dare a Reggio una guida certa, sicura».

Il passaggio più incisivo riguarda il giudizio politico: «Io devo essere giudicato per i fatti, per quello che ho fatto», con un riferimento diretto al lavoro e alla legalità: «Cominciamo a vedere quanta gente ha il lavoro nero e mettiamo a posto queste persone».

Sul possibile ballottaggio, nessuna indicazione vincolante: «Ognuno sarà libero di scegliere la strada che vuole». E sulla città l’affondo: «La prima cosa è renderla normale», tra servizi carenti e strade dissestate. Una linea che punta su concretezza e misura dei risultati.