Apprezzamento con distinguo dall’europarlamentare di Fdi Denis Nesci, un vero e proprio endorsement da uno dei leader della Lega, Claudio Durigon. Il parlamentare parla in toni estremamente positivi della disponibilita del collega Francesco Cannizzaro a candidarsi a sindaco di Reggio: un scelta che «accoglie il mio apprezzamento, in virtù anche del rapporto personale maturato oramai da diversi anni e che quotidianamente in Parlamento si è sempre di più consolidato».

«Nei mesi futuri – continua Durigon – vedremo l’evolversi della situazione politica, ma senza dubbio alcuno, qualora dovesse decidere di scendere in campo, è il nome più rappresentativo che il centrodestra possa esprimere per un reale riscatto di Reggio dai demagoghi della sinistra».

Durigon sottolinea poi «il grande risultato del centro destra in Calabria e a Reggio, anzitutto di Forza Italia come primo partito e della Lega subito dopo (che ha raggiunto il 15% risultato storico per il nostro partito)», risultato che «ha evidenziato una volontà di cambiamento dei cittadini e l'approvazione dei grandi investimenti messi in campo da questo Governo e dal ministro Salvini per la Calabria». Il Carroccio, insomma, è pronto a sponsorizzare la candidatura di Cannizzaro.