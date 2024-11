«È vergognoso lo stallo in cui è caduta l’Amministrazione Falcomatà che sta mostrando il suo totale disinteresse rispetto ad uno dei settori cardine del Comune di Reggio Calabria».

Lo ha affermato attraverso una nota stampa Mary Caracciolo, capogruppo di Forza Italia in seno al consiglio comunale, la quale è intervenuta sulla situazione in cui versa la polizia municipale reggina che da oltre quattro anni è senza comandante.

«Nonostante lo scorso dicembre fosse stato annunciato l’arrivo di un dirigente-comandante a tempo indeterminato- dichiara Caracciolo- per via del pensionamento del dirigente, ad oggi la soluzione adottata da Falcomatà è quello di affidare il ruolo di dirigente secondo una turnazione di dipendenti, categoria D, per una settimana ciascuno, mediante l’illegittima applicazione dell’articolo 35 bis del regolamento “ufficio e servizi”, che non può essere applicato in caso di “vacatio” del posto dirigenziale».

Per la capogruppo di Forza Italia la scelta messa in campo da Palazzo San Giorgio è «assurda e illegittima, ma anche illogica e inopportuna» poiché ogni mese si assisterebbe alla turnazione di quattro “facenti funzioni” diversi. «Appare chiaro a chiunque - tuona Mary Caracciolo - che una simile situazione arrecherebbe ingenti danni a un settore strategico per l’ente il quale richiede invece, programmazione e stabilità. Il pensionamento del dirigente precedente ovviamente era noto a tutti e perciò appare incredibile che alcuna soluzione sia stata programmata per tempo».

La consigliera comunale a tal proposito auspica ad «una rapida risoluzione del problema» e ha annunciato di aver richiesto l’istituzione di una commissione specifica per fare chiarezza sulla situazione attuale poiché «dal cattivo funzionamento della polizia municipale conseguono seri problemi di gestione della città».