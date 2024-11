Il documento presentato dal vicesindaco Riccardo Mauro condanna duramente quanto sta accadendo in Siria e lancia un appello al governo affinché si impegni per favorire « una soluzione democratica, pacifica e giuridica »

L’indifferenza della politica calabrese al dramma del popolo curdo, che sta subendo l’offensiva militare della Turchia, viene scalfita dalla presa di posizione di alcuni consigli comunali. Dopo Corigliano-Rossano, anche la Città metropolitana di Reggio Calabria ha voluto adottare un documento di solidarietà, con un appello al governo.

Il Consiglio ha approvato una mozione presentata dal vicesindaco Riccardo Mauro, «un documento importantissimo che rappresenta una dura presa di posizione su quanto sta accadendo in Siria», scrive in una nota il comune di Reggio . «Il sindaco Giuseppe Falcomatà - proseguono - aveva già preso posizione, in sede Anci, insieme al sindaco Decaro, e il Consiglio prosegue su questa strada, facendo sentire la voce decisa e determinata degli amministratori locali rispetto ad una situazione intollerabile».

«Se è vero che siamo amministratori locali – ha affermato il vicesindaco Mauro - è ancor di più vero che nessuno può girarsi dall’altro lato di fronte ad un orrore di questa portata, provocato, ancor più grave, da un paese, quale la Turchia, che chiede di entrare nell’Unione Europea. Chiunque rivesta un ruolo istituzionale è tenuto a prendere posizione e sono orgoglioso che il Consiglio Metropolitano lo abbia fatto all’unanimità – ha concluso Mauro - seguendo la linea già tracciata dal nostro sindaco Falcomatà in sede Anci». Il documento impegna il sindaco metropolitano ad intervenire presso il Governo italiano affinché promuova in tutte le sedi istituzionali opportune, con particolare riferimento l'Unione Europea, al Consiglio d'Europa e alla Nato, la ferma condanna di quanto sta avvenendo in Siria al fine di trovare una soluzione democratica, pacifica, giuridica, alla questione curda, nell'ambito di una conferenza di pace internazionale.

