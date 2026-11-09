A Palazzo Alvaro in scena un'iniziativa ideata nell'agosto 2025 da Giuseppe Ranuccio e sbloccata dal Sindaco metropolitano Cannizzaro per rafforzare la tutela della salute, la prevenzione e la sicurezza nelle attività sportive

Si è svolta questa mattina a Palazzo Alvaro la cerimonia ufficiale di consegna dei 97 defibrillatori acquistati dalla Città Metropolitana, destinati a ciascuno dei Comuni dell'area metropolitana per potenziare la tutela della salute e la sicurezza dei cittadini, con un'attenzione particolare ai luoghi di aggregazione e alla pratica delle attività sportive. L'evento ha registrato la risposta corale dei sindaci del territorio, presenti per ritirare il presidio sanitario della propria comunità.

Continuità e garbo istituzionale

L'iniziativa affonda le sue radici nell'agosto del 2025, quando l'amministrazione metropolitana dell'epoca decise di programmare l'acquisto dei presidi. L'idea venne promossa dall'allora consigliere metropolitano delegato agli enti locali, oggi consigliere regionale e vicepresidente dell’assemblea di Palazzo Campanella in quota Pd, Giuseppe Ranuccio.

Nel corso della consegna, il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro ha sottolineato, per correttezza istituzionale, come il progetto fosse nato prima del suo insediamento, spiegando di essere intervenuto per accelerare l'iter burocratico e velocizzare le procedure amministrative, rendendo così possibile la consegna concreta dei dispositivi nei tempi più brevi. Per sottolineare il valore della continuità amministrativa, il sindaco metropolitano ha voluto al proprio fianco proprio Ranuccio nel momento della consegna formale dei dispositivi agli amministratori locali.

Un presidio fondamentale per salvare vite

Nel suo intervento, Ranuccio ha rimarcato il profondo significato dell'investimento pubblico: pur ricordando che una singola misura non può risolvere in modo sistemico i problemi complessi della sanità in Calabria, la disponibilità diffusa di un defibrillatore rappresenta un presidio essenziale in grado di fare la differenza tra la vita e la morte. «Anche riuscire a salvare una sola persona - ha ricordato Ranuccio - giustifica appieno lo sforzo economico sostenuto dall'ente».

Cannizzaro ha poi evidenziato che, per quanto diverse realtà comunali dispongano già di apparecchiature salvavita, un presidio aggiuntivo aumenta in maniera consistente il livello generale di sicurezza sul territorio. Come anticipato, i singoli Comuni avranno la facoltà di destinare il dispositivo ai punti sanitari locali o donarlo alle associazioni sportive e di volontariato attive nella propria comunità.

Il piano di ascolto dei territori

La cerimonia di questa mattina è stata indicata da Cannizzaro come il primo passo di un nuovo modello di coordinamento tra l'ente metropolitano e le realtà locali. Il sindaco ha annunciato che nelle prossime settimane darà avvio a un tour istituzionale in tutti i Comuni dell'area metropolitana per incontrare personalmente i sindaci e raccogliere le istanze territoriali. Tra le priorità indicate per i prossimi interventi figura la manutenzione e la gestione della rete viaria di competenza metropolitana, settore su cui l'ente intende garantire risposte concrete e attenzioni immediate