Prime criticità a Reggio Calabria a poche ore dall’apertura dei seggi per le elezioni comunali. Secondo alcune segnalazioni giunte nelle prime ore della mattinata, presso l’istituto tecnico “Panella-Vallauri”, sarebbero state recapitate schede appartenenti a una circoscrizione diversa rispetto a quella prevista per il seggio di riferimento, causando rallentamenti nelle procedure preliminari e ritardi nell’avvio delle operazioni di voto.

Problemi segnalati anche al seggio della scuola “Pascoli”, sezione 193, che al momento risulterebbe ancora chiuso proprio a causa delle verifiche in corso sul materiale elettorale.