Partecipato incontro al Nettuno Palace Hotel di Belvedere per la presentazione di Carlo Cesareo (lista Jole Santelli Presidente), ex assessore al bilancio del comune di Belvedere e candidato consigliere del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio. All'incontro ha partecipato la candidata alla presidenza Jole Santelli per sostenere Cesareo e «ribadire l'importanza di fare squadra per garantire risultati migliori».

Durante l'incontro sia la Santelli che Cesareo hanno evidenziato l'importanza di risolvere, «con la massima urgenza, gravi emergenze territoriali,prima fra tutte la sanità».