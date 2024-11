Berlusconi in un intervista rilasciata alle emittenti televisive calabresi, elargisce lodi per Wanda Ferro e attacca il Pd: ‘ Litigano come cani e gatti’

“Ho scelto personalmente Wanda Ferro. La conosco da vent'anni e la considero una persona straordinariamente positiva, capace”. Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante un'intervista rilasciata alle emittenti televisive calabresi. “Wanda Ferro – ha aggiunto – ha una conoscenza perfetta della macchina burocratica, che molto spesso costituisce una difficoltà nella realizzazione dei progetti, e ha dimostrato come presidente della Provincia di Catanzaro di essere attiva e brava: è apprezzata anche dai suoi avversari politici. Credo che non avremmo potuto trovare una candidatura più positiva per il governo della Regione. Dall'altra parte c'è tutto il contrario, una moltitudine di partiti già frastagliati e divisissimi: non so come se la potrebbero mai cavare perché litigano sempre come cani e gatti e hanno un candidato che non regge assolutamente il confronto con Wanda”.



Berlusconi ha affermato, inoltre, di avere “molto apprezzato” nel programma della Ferro “la proposta di destinare le risorse dei fondi europei ai giovani per creare nuove imprese e fare nuove assunzioni”.



“Il voto alle regionali di domenica – continua l'ex premier – potrà dare una spinta a Forza Italia, al suo ritorno in forze sul territorio con il suo leader, che finirà i servizi sociali il prossimo 15 febbraio”. “Alle Europee – ha aggiunto – in molti non sono andati a votare, in Calabria in particolare il 50%, perché avevano perso la fiducia non essendo io candidato. Adesso sento di non potermi tirare indietro e deludere la loro fiducia. Sento che c'è ancora bisogno di Forza Italia e di un movimento politico che garantisca al nostro Paese e ai suoi cittadini sicurezza, benessere, democrazia e libertà”.