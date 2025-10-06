VIDEO | Il leader del partito denuncia il sistema clientelare e la crisi del regionalismo dopo il voto: «La politica locale è un meccanismo di potere, non di partecipazione»

«La gente non va più a votare, quello che fanno dal giorno dopo gli eletti è cercare di prendere voti clientelari, è per questo Azione si rifiuta di far parte di questo gioco. Questo è uno dei grandi problemi italiani». Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, in un video sui social, puntando il dito contro le consultazioni regionali.

«Ha vinto chi governa - sottolinea -. Occhiuto controlla il potere, controlla i soldi, quindi controlla i voti. Vince sempre chi governa, almeno che non lo arrestino in fragrante. Il regionalismo è fallito», conclude.