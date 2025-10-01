Leader del centrosinistra tutti insieme sul palco per la chiusura della campagna elettorale per il campo progressista in Calabria. Venerdì alle 18, a Corigliano-Rossano, arriveranno Giuseppe Conte (M5S), Elly Schlein (Pd), Nicola Fratoianni (Si-Avs), Riccardo Magi (+Europa) e Maurizio Acerbo (Prc), tutti per tirare la volata a Pasquale Tridico nella competizione con il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto per la presidenza della Regione Calabria. I leader del centrosinistra si ritroveranno in piazza Bernardino Le Fosse per alternarsi sul palco nel comizio finale.

