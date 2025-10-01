La chiusura della campagna elettorale del campo progressista in piazza Bernardino Le Fosse. Presenti i segretari di M5S, Pd, Sinistra Italiana-Avs, +Europa e Prc per il rush finale
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Leader del centrosinistra tutti insieme sul palco per la chiusura della campagna elettorale per il campo progressista in Calabria. Venerdì alle 18, a Corigliano-Rossano, arriveranno Giuseppe Conte (M5S), Elly Schlein (Pd), Nicola Fratoianni (Si-Avs), Riccardo Magi (+Europa) e Maurizio Acerbo (Prc), tutti per tirare la volata a Pasquale Tridico nella competizione con il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto per la presidenza della Regione Calabria. I leader del centrosinistra si ritroveranno in piazza Bernardino Le Fosse per alternarsi sul palco nel comizio finale.