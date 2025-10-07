Sono 11 in totale le postazioni che vanno all’area forzista, nove (più Tridico) all’opposizione. Tutte le preferenze ottenute in una carrellata tra confermati e new entry tra gli inquilini di Palazzo Campanella
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Un trionfo da 20 seggi per il centrodestra e 9 per il centrosinistra (più quelli dei candidati presidente Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico). Le Regionali chiuse con un’ampia affermazione del governatore uscente consegnano alla Calabria una maggioranza nettissima e all’area forzista un successo debordante con 11 consiglieri regionali complessivi (tra i 7 di Forza Italia e i 4 di Occhiuto Presidente). Bene Fratelli d’Italia con 4 seggi mentre perde qualcosa la Lega con 3 postazioni a Palazzo Campanella. Si difende bene Noi Moderati con due scranni. Nell’opposizione il Pd ottiene 4 consiglieri, Tridico presidente due, uno a testa Movimento 5 Stelle e Democratici Progressisti.
I consiglieri regionali di centrodestra
Forza Italia
Gianluca Gallo 30165
Pasqualina Straface 13363
Elisabetta Santoianni 10661
Sergio Ferrari 12134
Marco Polimeni 8831
Salvatore Cirillo 19225
Domenico Giannetta 10452
Occhiuto presidente
Pierluigi Caputo 14791
Rosaria Succurro 12201
Emanuele Ionà 6833
Giacomo Pietro Crinò 9036
Fratelli d’Italia
Angelo Brutto 8702
Luciana De Francesco 6542
Antonio Montuoro 11920
Giovanni Calabrese 11351
Lega
Orlandino Greco 5154
Filippo Mancuso 12130
Giuseppe Mattiani 12619
Noi Moderati
Riccardo Rosa 1195
Vito Pitaro 11995
I consiglieri regionali di centrosinistra
Partito democratico
Rosellina Madeo 6719
Ernesto Alecci 12591
Giuseppe Ranuccio 10638
Giuseppe Falcomatà 10341
Tridico presidente
Ferdinando Laghi 5194
Vincenzo Bruno 2728
Movimento 5 Stelle
Elisa Scutellà 7164
Democratici Progressisti
Francesco De Cicco 6076
Casa Riformista
Filomena Greco 6670