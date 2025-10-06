Grazie al collegamento diretto con il portale Eligendo del Ministero, gli utenti potranno seguire lo spoglio con dati ufficiali, aggiornati minuto per minuto, su web, tv e social. Il progetto punta su trasparenza, tempestività e accessibilità, con un’interfaccia responsive e intuitiva, ottimizzata per ogni dispositivo

In occasione delle prossime elezioni regionali, il Network LaC compie un significativo passo avanti nell'informazione digitale, mettendo a disposizione degli utenti un nuovo e avanzato sistema di pubblicazione dei dati elettorali in tempo reale (QUI PER CONSULTARLO). Questa innovazione, che sarà attiva su tutte le testate web e i canali TV del network, rappresenta un salto di qualità nell'accesso e nella fruizione delle informazioni ufficiali.

Trasparenza e tempestività: i risultati ufficiali in diretta

Il cuore di questa novità tecnologica è la sua connessione diretta e costante ai dati ufficiali forniti dal portale Eligendo del Ministero dell'Interno. Questo garantisce agli utenti del Network LaC non solo la massima affidabilità delle cifre, ma anche una tempestività senza precedenti nella loro diffusione. Non si tratta di una semplice rielaborazione, ma di un sistema che visualizza l'andamento del voto e lo spoglio in modo dinamico e immediato, assicurando trasparenza e completezza dell'informazione.

Il frutto di una sinergia interna: tecnologia al servizio dell'utente

Questo progetto è il risultato di un intenso lavoro di squadra e di una sinergia multidisciplinare tutta interna al Network LaC. Lo sviluppo è stato curato e realizzato congiuntamente dal reparto IT WEB e dal reparto di Post-Produzione e Grafica. Questo approccio integrato ha permesso di non limitarsi alla sola funzionalità tecnica, ma di prestare massima attenzione all'esperienza dell'utente, coniugando rigore dei dati e qualità visiva.

Design minimal e massima accessibilità (UI/UX)

La vera differenza si nota nell'interfaccia utente (UI): è stata concepita per essere completamente responsive, garantendo una perfetta leggibilità e navigazione sia su dispositivi Desktop che Mobile. L'obiettivo era condensare al meglio la grande mole di dati e informazioni elettorali in un design minimalista e intuitivo. Questa scelta progettuale assicura che l'utente possa accedere rapidamente alle informazioni cruciali (come l'affluenza, i risultati dei candidati, le percentuali dei partiti) senza distrazioni, il tutto mantenendo i tratti distintivi del design del Network LaC. Il nuovo sistema, già attivo da oggi sulle testate web del Network LaC, conferma l'impegno costante del gruppo nell'investire in tecnologia per offrire un servizio di informazione sempre più all'avanguardia e a misura di utente.