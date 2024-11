Ore cruciali per la definizione delle alleanze in vista delle regionali in programma il prossimo 23 novembre. Da Roma Lorenzo Cesa ordina la fusione con il Nuovo Centrodestra smentendo di fatto quanto deciso dal comitato regionale nella riunione dell’altro ieri

LAMEZIA TERME - L’Udc è nella bufera. Il no alla fusione con il Nuovo Centrodestra espresso quasi all’unanimità dal comitato regionale che lunedì si è riunito all’agroalimentare cozza con quanto deciso nelle ultime ore dai vertici nazionali.

Il patto romano. Lorenzo Cesa che dello scudo crociato è il segretario generale ha infatti dettato la linea da seguire per le regionali in programma in Calabria ed in Emilia Romagna: ovunque l’Udc si presenterà con una lista unica insieme al Nuovo Centrodestra. E’ la sintesi dell’accordo stipulato nei palazzi romani con il suo omologo dell’Ncd Gaetano Quagliariello. Il problema è che quanto deciso a Roma è l’esatto contrario di quanto sostenuto da Gino Trematerra che non più di 48 ore fa aveva messo un primo punto lungo la tortuosa strada che porta alle elezioni: liste autonome con il simbolo del partito. Restava da decidere da quale parte andare, se a destra o a sinistra, e quale candidato alla presidenza della Regione sostenere, Wanda Ferro o Mario Oliverio.

Complicazioni. Il rebus ora si complica ulteriormente e non è affatto esclusa una scissione all’interno dello scudocrociato. Per l’Udc calabrese l’alleanza con l’Ncd imposta dall’alto rappresenta un boccone amarissimo che ha già provocato parecchi mal di pancia. Il rischio lacerazione è quanto mai possibile. La maggioranza del partito è infatti favorevole ad una svolta a sinistra, ma l’apertura di Oliverio riguarderebbe solo l’Udc e non il Nuovo Centrodestra. In estrema sintesi: vada per Trematerra e i suoi amici e ma assolutamente non per i Gentile e i suoi seguaci.