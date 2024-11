Vincenzo Antonio Ciconte è tra gli eletti al Consiglio regionale nella coalizione di Mario Oliverio.

Elezioni regionali - “Un grazie di cuore a tutti coloro che con il loro sostegno mi hanno consentito di essere rieletto in Consiglio Regionale. Speravo in una buona affermazione, ma quella ottenuta va ben oltre le più rosee aspettative ha dichiarato Ciconte - tale risultato non deriva da una proposta politica intrisa di compromessi e di false aspettative finalizzate alla facile conquista del consenso, ma è frutto dell’impegno e del lavoro di tantissimi amici che, come me, credono sia giunto il momento di dare alla Calabria un governo di svolta, capace di riaccendere la speranza e di imboccare la strada della ripresa e dello sviluppo. Assieme a Mario Oliverio, al quale ho assicurato il mio convinto ed incondizionato sostegno a partire dalle elezioni primarie del centrosinistra, profonderemo il massimo sforzo per dare corpo alle aspettative dei calabresi".



"Si tratta di un compito arduo e pieno di difficoltà, non solo per la grave crisi economica che attanaglia la nostra terra, ma anche per la debolezza della struttura organizzativa della Regione che deve essere rivista e motivata - conclude - Nonostante tutto ciò, sono convinto che saremo in grado di dare risposte concrete ai nostri conterranei, soprattutto alle giovani generazioni alle quali abbiamo il dovere di dare speranza e nuova fiducia per il futuro”.