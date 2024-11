Non si è fatto attendere il commento del consigliere regionale Mauro D’Acri in merito alle ultime indiscrezioni politiche. In una nota specifica che: «Ho già letto su Facebook la smentita da parte dei colleghi Aieta e Mirabello della notizia, pubblicata stamani su alcune testate giornalistiche on line, in relazione ad un presunto loro abbandono della coalizione di centrosinistra che sostiene Mario Oliverio a candidato presidente della Regione. Allo stesso modo – aggiunge - trovo imprecise le parole espresse nei miei riguardi». D’Acri, eletto nella circoscrizione Nord per la lista “Oliverio Presidente”, ha poi parlato della sua esperienza alla Regione e della necessità, in vista del voto, che il Pd ritrovi l’unità: «Ho condiviso un percorso di governo che ha attivato una difficile ma evidente azione riformatrice. Tuttavia, in questa fase, il mio impegno va nella direzione e nella ricerca continua dell’unità delle forze di centrosinistra. È un dialogo complesso – conclude - e i tempi sono stretti. Ma tutti, dico tutti, dobbiamo fare uno sforzo perché si arrivi a una sintesi».

