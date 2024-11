La deputata grillina Dalila Nesci preoccupata per il silenzio dei candidati alle regionali sulla 'ndrangheta, la prima vera emergenza per la Calabria

"E' scomparso ogni riferimento all'influenza della 'ndrangheta in questa campagna elettorale - ha dichiarato la Nesci -è scomparso come se le 'ndrine non fossero elettoralmente organizzate e come se il voto fosse del tutto libero nella nostra regione. Ci preoccupa sempre il silenzio, che stavolta è ancora più allarmante".



"Ricordo che nel precedente consiglio regionale ci furono tre arresti per 'ndrangheta - continua la parlamentare dei Cinque Stelle- e che in provincia di Cosenza vi sono ad oggi pezzi grossi della politica sotto inchiesta per aver favorito delle cosche e altri per aver comprato montagne di voti da mafiosi. Nonostante i rapporti tra 'ndrangheta e politica siano storicizzati in Calabria, l'attenzione sul tema è nulla, a due settimane dal voto regionale. Per noi Cinque Stelle questo fatto è inquietante. Così la 'ndrangheta prolifera".

LEGGI ANCHE:

Chi è Cono Cantelmi