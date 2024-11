Avrebbe usato i rimborsi del Comune per la scorta e per fare benzina all'auto di servizio. Un viaggio che si rivelò decisivo, dopo tre giorni sciolse la riserva annunciando la sua candidatura

Luigi de Magistris, nella visita del 16 gennaio scorso, sarebbe sceso a Reggio Calabria con la scorta e l'auto di servizio, a spese del Comune di Napoli. È quanto si legge in un articolo pubblicato da Repubblica.

Quel viaggio per il sindaco fu decisivo per la scelta che da lì a pochi giorni avrebbe preso. Infatti appena tre giorni dopo annunciò la sua scesa in campo come candidato presidente della Regione Calabria. Ciò, però, ha poco o nulla a che fare con le dinamiche istituzionali da primo cittadino.

«La spesa della due giorni – si legge nell’articolo a firma di Marina Cappiti – viene inserita nell’esercizio finanziario 2021. Una somma di 300 euro per pagare vitto e alloggio all’agente di polizia municipale che dovrà svolgere il servizio di scorta e sicurezza al sindaco in trasferta. Un viaggio determinante per la carriera politica di de Magistris che non può più ricandidarsi a sindaco di Napoli».

Quindi «a pagare il suo viaggio/svolta – continua l’articolo - verso la presidenza dei calabresi sono però i cittadini napoletani».

Da Palazzo San Giacomo l'entourage del sindaco precisa però «che de Magistris ha la scorta da anni che naturalmente lo segue a prescindere dal tipo dei suoi impegni. Anche ora, quindi, che è in campagna elettorale» e «scorrendo l'albo pretorio del Comune non è pubblicata alcuna determina per rimborsare al sindaco le spese sostenute durante la trasferta del 16 e 17 gennaio».