«Dove siamo pronti ci presentiamo, dove non lo siamo lo diremo chiaramente. Abbiamo iniziato questa esperienza non da tantissimo, è giusto fare un ragionamento prima di presentarci in alcuni territori». Lo ha affermato il ministro degli Esteri e leader del M5S, Luigi Di Maio, ai microfoni di Radio24, rispondendo a una domanda sui prossimi appuntamenti regionali in Emilia Romagna e Calabria. «Nei prossimi giorni avremo riunioni per sciogliere il nodo», ha aggiunto.