Il reggino Domenico Gattuso è il candidato Presidente alla Regione Calabria con la lista “ L’Altra Calabria”.

Domenico Gattuso nasce a Motta San Giovanni il 7/11/1959, figlio di operaio delle ferrovie, inizia la sua carriera politica a Bovalino nella sezione locale della FGCI e partecipando al movimento studentesco della locride. Ha militato nelle fila del PCI, promuovendone la sezione universitaria nel polo di Arcavacata (CS).



Si laurea in ingegneria Civile per la difesa del suolo e la pianificazione del territorio. Oggi è professore ordinario di ingegneria dei trasporti presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Da molti anni partecipa ad iniziative politiche e sindacali, con particolare attenzione al settore dei trasporti e della logistica.

Da sempre si fa promotore di battaglie su temi di interesse sociale, in particolare è un attivo sostenitore dei trasporti equo-sostenibili . Porta avanti la difesa e il rilancio delle ferrovie regionali e si batte per lo sviluppo della logistica e della portualità del mezzogiorno.



Gattuso è alla seconda esperienza elettorale, già candidato nella lista L’ Altra Europa con Tsipras alle europee di maggio, ha ottenuto un buon risultato personale (6.700 preferenze in Calabria).



Il professore corre da solo in questa tornata elettorale ma, come lui stesso ha dichiarato: “la sfida è ardua , sono convinto che essa va affrontata con determinazione. Sono convinto che occorra provare a costruire una nuova classe dirigente e una nuova Calabria, seguendo il percorso già tracciato dall’esperienza dell’Altra Europa con Tsipras”.