«Conosco Calabrese da tanti anni, ma io sono a sostegno di tutti i candidati, molto validi, di Fratelli d’Italia che in Calabria ha costruito un’ottima lista. Credo che abbia tutte le caratteristiche per far compiere ad Occhiuto quel salto di qualità che merita». A dirlo è Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia, a Locri insieme al parlamentare europeo Denis Nesci e al coordinatore provinciale Bruno Squillaci nel corso di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato consigliere alle elezioni regionali Giovanni Calabrese. Una giornata, iniziata in mattinata a Reggio Calabria, e un’occasione di confronto politico dei simpatizzanti reggini con i dirigenti e militanti partito fondato dalla premier Giorgia Meloni.

«Lo slogan di Occhiuto credo sia veramente azzeccato - ha proseguito Donzelli - La Calabria sta veramente vivendo una rivoluzione che non può essere interrotta. E un voto a FdI è un voto ad aiutare Occhiuto a portare avanti questo rinnovamento e a portare in Calabria il buon governo che Giorgia Meloni sta portando all’Italia».

Il deputato FdI ha colto l’occasione di replicare anche alla segreteria del Pd Elly Schlein. «Ci sono i fatti. Il sud è finalmente la locomotiva d’Italia - ha rimarcato - È aumentata l’occupazione, e poi ci sono tutti i temi della Zes unica del Mezzogiorno che ha portato investimenti. Finalmente si inizia a respirare. Purtroppo la soluzione che ha portato avanti la sinistra insieme al M5S è quella logica per cui la politica tiene ai territori poveri per farli dipendere dal politico di turno che in campagna elettorale in cambio del voto ti promette di farti sopravvivere. Noi invece vogliamo permettere ai cittadini di essere liberi di scegliere».

A tenere banco nelle ultime ore nel dibattito politico nazionale è il caso Flottilla. Nel merito il Donzelli-pensiero è chiaro: «Ricordo alla Sinistra che si vota per la Calabria e non per la Palestina - ha concluso - altrimenti ripeteranno lo stesso errore fatto nelle Marche. In questo momento tutto il mondo è col fiato sospeso perché c’è per la prima volta una possibilità di accordo di pace che siamo vicinissimi a raggiungere. Qualsiasi operazione di disturbo in questo momento è irresponsabile e pericolosa».