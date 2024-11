VIDEO | L'esponente di Fratelli d'Italia ospite di Pubblica piazza parla anche degli incandidabili per l'Antimafia: «Va cambiata la legge. Non si può dare l'esito a due giorni dalle elezioni»

Ospite di Pubblica piazza, il format di LaC Tv, anche Wanda Ferro, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, in occasione della tornata elettorale in Calabria, sostiene la candidatura di Jole Santelli, espressione di Forza Italia.



L’onorevole Ferro, durante la puntata condotta dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta, ha parlato di una «sana competizione all’interno del centrodestra». La vera vittoria sarà rappresentata da quanto accadrà dopo il 27 gennaio: «FdI non vuole essere una comparsa ma protagonista con le migliori espressioni. Al momento non c'è stato nessun tavolo, aspetteremo il momento giusto per parlare di deleghe, uomini e contenuti».

LEGGI ANCHE: Elezioni regionali 2020 in Calabria, come si vota e la legge elettorale





Wanda Ferro è stata protagonista delle scorse regionali dove ha tentato, tra le file azzurre, la scalata alla presidenza della Regione Calabria: «Ho fatto una candidatura di servizio. Le condizioni erano molto diverse rispetto ad oggi dove troviamo un centrodestra pronto a Governare». Dalla crisi del Comune di Catanzaro, alla Sanità, fino alle nuove sfide per chi andrà a governare: «Il presidente in noi troverà un alleato leale e deciso. Le scelte più difficili – aggiunge Ferro - andranno fatte subito a inizio mandato e dovranno rivedere la parte burocratica affinché il merito abbia un significato».





In merito gli incandidabili per l’Antimafia, per l’onorevole non ci sono dubbi: «È una prassi per tutte le regioni non solo la Calabria, ma va cambiata la legge. Non si può dare l'esito a due giorni dalle elezioni».

In studio anche i giornalisti Pietro Bellantoni e Riccardo Tripepi, e il direttore de ilVibonese.it, Stefano Mandarano.