Si svolgerà lunedì alle ore 15 in Corte d'appello a Catanzaro la proclamazione di Roberto Occhiuto, nuovamente eletto presidente della Regione Calabria. A tre settimane dal voto del 5 e 6 ottobre che ha visto trionfare la coalizione di centrodestra, l'ufficio elettorale centrale ha concluso i conteggi dei voti e le verifiche sui verbali. Lunedì mattina alle ore 11, invece, al Tribunale di Reggio Calabria è in programma la proclamazione dei consiglieri eletti nella circoscrizione sud.