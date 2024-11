L'europarlamentare di Forza Italia commenta il verdetto di questa tornata elettorale: ‘ azzerare tutte le nomine e dare via ad una fase di rinnovamento’

“Un risultato drammatico per FI”, così ha commentato Raffaele Fitto, europarlamentare di Forza Italia, dopo aver visto i risultati delle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna. È necessario “azzerare tutte le nomine per dare il via a una fase di vero rinnovamento” ha continuato l’ex ministro, dando la colpa ad “una linea politica incomprensibile, ambigua, che oscilla tra l'appiattimento assoluto verso il governo e gli insulti”.



“Mi auguro che nessuno si azzardi a minimizzare o a cercare alibi per il nostro drammatico risultato in Calabria e in Emilia Romagna- continua Fitto sul suo blog - regione in cui siamo stati addirittura doppiati dalla Lega. E sarà bene ricordare, passo dopo passo, tempi e modalità delle scelte che sono state compiute, con clamorosi errori, per definire le candidature e le alleanze”. “Non abbiamo il diritto – aggiunge l’esponente di Fi – di nasconderci dietro l’astensione, che colpisce soprattutto noi, aggravando la tendenza già manifestatasi alle Europee. Dalle Europee a oggi, abbiamo perso 6 mesi. Che dovevano servire (come proposto da tanti di noi) sia per un serio rilancio sui contenuti, sia per un rinnovamento interno guidato dal coinvolgimento dei cittadini e dal superamento del metodo antistorico delle nomine e delle cooptazioni”.