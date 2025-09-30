«Il mio appello ai calabresi è a non rassegnarsi. Non vi rassegnate all'idea che non possa cambiare niente perché tutto può cambiare. Bisogna solo scegliere di cambiare e questa volta si può fare anche molto semplicemente entrando nel seggio elettorale e scegliendo Pasquale Tridico». Così a Catanzaro il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

«I leader della maggioranza di governo - ha aggiunto - si dicono sicuri di vincere? Vedremo il 6 di ottobre. Noi lavoriamo per vincere e dargli un dispiacere. La destra italiana è sempre più arrogante: lo è nelle campagne elettorali e lo è nel modo in cui governa questo Paese. Si allarga l'area della povertà nonostante Giorgia Meloni strombazzi ad ogni piè sospinto i risultati formidabili del suo Governo che però si scontrano drammaticamente con le condizioni di vita della maggioranza dei cittadini».

«Ho sentito da Lamezia Giorgia Meloni dire che se vogliamo la pace bisogna unirsi tutti in Parlamento, ma non si capisce su cosa, visto che continuano a rifiutarsi di riconoscere lo Stato palestinese». Ha poi aggiunto il segretario di Sinistra italiana. «Lo stesso vale - ha aggiunto Fratoianni - per gli appelli che vengono rivolti alla Flotilla affinché eviti incidenti. Vorrei che gli stessi appelli li facessero al governo Israeliano perché gli unici che possono mettere a rischio l'incolumità degli equipaggi civili sono proprio gli israeliani, che continuano a compiere crimini internazionali».