«Vorrei dire ai giornalisti che in queste ore sono tutti incuriositi per il fatto che eravamo tutti sullo stesso aereo per Lamezia Terme (io, Bonelli, Schlein, Meloni e Tajani) una semplice cosa: eravamo tutti lì perché non c'è altro modo per arrivare in Calabria». Lo scrive Nicola Fratoianni di Avs in un post sui social aggiungendo: «Devi prendere un volo e pagare molto. Questo racconta di un territorio in cui non c'è una linea ferroviaria decente per gli spostamenti interni, figuriamoci se arriva l'alta velocità».

«E allora, a Meloni e agli altri del governo la domanda da fare - prosegue il leader di SI - è se dopo la giornata di oggi in Calabria siano ancora convinti di buttar 15 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto? Vengono a fare campagna elettorale in Calabria - conclude Fratoianni - ma dei problemi dei calabresi non parlano mai».