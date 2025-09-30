L’esponente di Alleanza verdi sinistra non risparmia una stoccata a Meloni e gli altri rappresentanti del Governo: «Non c’è una linea ferroviaria decente per gli spostamenti interni, figuriamoci se arriva l'alta velocità. Ancora convinti di buttar 15 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto?»
«Vorrei dire ai giornalisti che in queste ore sono tutti incuriositi per il fatto che eravamo tutti sullo stesso aereo per Lamezia Terme (io, Bonelli, Schlein, Meloni e Tajani) una semplice cosa: eravamo tutti lì perché non c'è altro modo per arrivare in Calabria». Lo scrive Nicola Fratoianni di Avs in un post sui social aggiungendo: «Devi prendere un volo e pagare molto. Questo racconta di un territorio in cui non c'è una linea ferroviaria decente per gli spostamenti interni, figuriamoci se arriva l'alta velocità».
«E allora, a Meloni e agli altri del governo la domanda da fare - prosegue il leader di SI - è se dopo la giornata di oggi in Calabria siano ancora convinti di buttar 15 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto? Vengono a fare campagna elettorale in Calabria - conclude Fratoianni - ma dei problemi dei calabresi non parlano mai».