Pino Galati, deputato e vicecoordinatore di Forza Italia in Calabria commenta l'amara sconfitta ' bisogna rinnovare la strategia politica e i vertici'

A poche ore dal risultato elettorale che ha visto la sconfitta di Forza Italia commenta così il deputato e vicecoordinatore di Fi in Calabria, Pino Galati. “Forza Italia da oggi deve intraprendere una nuova strada con una guida rinnovata. Il risultato elettorale in Emilia Romagna e in Calabria inequivocabilmente chiude una fase che si è protratta troppo a lungo, caratterizzata da incertezze e ambiguità nella linea politica, sfilacciamento del rapporto con l'elettorato di centrodestra ed errori nella comunicazione”. “Condivido dunque – continua –le riflessioni di Raffaele Fitto e di altri colleghi parlamentari sull'urgenza di riprendere subito un cammino liberale, che sia chiaro e definito nelle posizioni politiche, alternativo all'azione di un governo di sinistra che fatica a portare il paese fuori dalla crisi economica. Il partito appare ed è non solo lontano dalla sua classe dirigente ma, aspetto gravissimo, anche dal territorio e dalla sua gente, dalle sue richieste e dai suoi problemi. Nell'amarezza, oggi, di una sconfitta così pesante per il mio partito, che a livello regionale, si attesta al 12,30%, non posso non provare soddisfazione per il risultato estremamente positivo che emerge dalla mia città Lamezia Terme, terza città della Calabria per numero di abitanti, dove Fi è al 25,74%”.



“Risultato – insiste il parlamentare – frutto del lavoro e dell'impegno, della presenza continua e costante sul territorio, del coinvolgimento e di una stretta collaborazione con i cittadini. La politica deve essere vicina alle PERSONE, alle famiglie, alle imprese, deve operare per venire incontro e per risolvere le difficoltà dei cittadini, deve stare tra la gente, non chiusa nei palazzi”.



“Tutto questo – conclude Galati – in Fi si è perso e quindi non possono più essere rimandate decisioni da parte del presidente Berlusconi. È urgente rinnovare la strategia politica e i vertici e riallacciare il rapporto con il territorio e con gli italiani”.