Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria. Terminate le festività natalizie, manca sempre meno al voto del 26 gennaio, con il ritorno nella punta dello Stivale dei leader di partito di Fdi, Lega, Pd, e Udc, per affiancare a 19 giorni dal ritorno alle urne i candidati alla presidenza della Regione delle due tradizionali coalizioni, Pippo Callipo per il centrosinistra e la coordinatrice regionale e parlamentare di Forza Italia Jole Santelli per il centrodestra.

Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, è atteso, a sostegno dell’imprenditore calabrese, per la seconda volta in poche settimane mercoledì 8 gennaio, giornata che lo terrà particolarmente impegnato. Zingaretti infatti prima farà tappa al Centro regionale di neurogenetica diretto dalla scienziata Amalia Bruni a Lamezia Terme (Catanzaro), poi alla comunità “Progetto Sud” di don Giacomo Panizza sempre a Lamezia Terme. Successivamente Zingaretti terrà una conferenza stampa con i candidati del Pd alle Regionali, e quindi si sposterà a Cosenza, dove sono in programma prima un’iniziativa pubblica in un cinema del centro e infine una cena di autofinanziamento della campagna elettorale con iscritti e simpatizzanti.

Centrodestra che risponde andando all-in: il segretario dell’Udc, Lorenzo Cesa, martedì 7 gennaio presenterà a Reggio Calabria la lista del partito nella circoscrizione Sud, alla presenza della candidata alla presidenza Jole Santelli, il giorno dopo sarà a Lamezia Terme e infine a Cosenza per presentare i candidati delle altre due circoscrizioni, centro e nord.

Venerdì 10 gennaio sarà poi la volta dei leader di Lega e Fdi, rispettivamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con il primo che avvierà la campagna elettorale a Crotone con la presentazione dei 24 candidati leghisti al Consiglio regionale e la seconda, invece, annunciata a Catanzaro.

Nelle prossime settimane si attendono, inoltre, anche esponenti di spicco del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato dell’alleanza civica guidata dai pentastellati, il docente universitario Francesco Aiello, mentre il quarto candidato alla presidenza della Regione, l’ex capo della Protezione civile regionale Carlo Tansi, prosegue nella sua campagna elettorale in autonomia, girando la Calabria in camper.