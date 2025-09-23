Il palco sarà allestito sul corso Numistrano davanti alla Cattedrale. Rumors sulla presenza di Tajani e Salvini. Ieri l’intervento di Elly Schlein in favore del competitor Pasquale Tridico.

Il clou della campagna elettorale per Roberto Occhiuto è previsto per martedì 30 settembre a Lamezia Terme. In serata, con inizio previsto intorno alle 17, su corso Numistrano terrà un comizio il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Il centrodestra sarà rappresentato dal suo massimo esponente in Parlamento, e leader di Fratelli d’Italia, che sosterrà il candidato di Forza Italia nonché artefice, con le proprie dimissioni, il 31 luglio scorso, di questa campagna elettorale lampo. Da quanto si apprende il palco per Meloni dovrebbe essere allestito davanti alla Cattedrale della città e qualche rumors, non confermato, vuole che accanto a lei ci siamo anche il suo vice, Antonio Tajani, e Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei Trasporti.

Lamezia Terme, città baricentrica della regione, sta diventando tappa fondamentale di questa campagna elettorale. Ieri la segretaria del Pd Elly Schlein, accompagna dal senatore Nicola Irto, ha chiuso a Lamezia Terme la due giorni di tour elettorale in favore del candidato del centrosinistra Pasquale Tridico. Lotta alla mafia, sanità e lavoro i temi più trattati.

E non è escluso che la sanità sia argomento principe anche di Giorgia Meloni, non solo perché è la spina nel fianco di questa regione ma perché è tema caro anche a Roberto Occhiuto che dimettendosi da governatore ha dovuto lasciare l’incarico di commissario ad acta alla sanità insieme a una serie di cantieri e promesse che i calabresi si aspetta vengano mantenute.