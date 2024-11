In attesa che i leader dei partiti chiudano il cerchio sulle candidature, scocca l’ora delle stravaganze e in ambienti della Lega c’è chi fa circolare l'ipotesi di Cirò Cataldo Calabretta, noto anche per le sue comparsate televisive

Mentre Forza Italia aspetta le indicazioni dei leader romani per dirimere il derby in atto tra Mario Occhiuto e Sergio Abramo, gli azionisti di maggioranza della coalizione e cioè Lega e Fdi valutano se davvero la Calabria debba essere lasciata all’evanescente partito azzurro.

Anche i partiti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni avrebbero nomi in grado di poter affrontare la corsa. E se di Wanda Ferro si è già detto, si era anche detto di Bernardo Misaggi, già medico della mamma di Berlusconi, ma gradito in area leghista.

Anche perché il partito di Matteo Salvini, che nella nostra Regione si sta radicando, non è che abbia politici di lungo corso sui quali puntare. E, così, in queste ore di grande incertezza si affacciano anche delle piste inedite. Ad esempio quella che corre sul filo nelle ultime ore e porterebbe all’avvocato di Cirò Cataldo Calabretta.

Giurista, poco più che quarantenne, è anche docente di Diritto dell’Informazione con in bacheca alcune difese importanti come quella civile del capitano Schettino, tanto per dirne una.

Si è poi scoperto vera e propria star della tv, amico dell'ex compagna di Salvini Elisa Isoardi, con numerose “ospitate” in trasmissione e talk di intrattenimento, soprattutto sulle reti Mediaset, dove ha condotto anche “Grand Toud d’Italia” insieme ad Alessia Ventura e Giorgio Mulè. La frequentazione degli studi televisivi, inoltre, è stata anche occasione che lo ha portato anche ad assumere la difesa civile di numerose soubrette e star.

Un astro nascente, insomma, che anche per la frequentazione con la Isoardi è finito nei radar di Matteo Salvini e della Lega. Tanto che, adesso, proprio mentre l’imbarazzo della coalizione è massimo per dipanare la matassa delle prossime regionali c’è più di qualcuno che comincia a ipotizzarlo come jolly che Salvini potrebbe anche mettere sul tavolo nel momento più delicato della partita.