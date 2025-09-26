I dem contestano il maxi-appalto da 47 milioni per la promozione turistica vinto da Ryanair e parlano di «sistema immorale da archiviare». E affermano che Tridico «finanzia la sua campagna con una raccolta fondi volontaria»

«Roberto Occhiuto sta trasformando le risorse pubbliche in strumenti di propaganda personale». Così il Pd Calabria in una nota che prosegue: «Lo dimostra il maxi-appalto da 47 milioni di euro per la promozione turistica della Regione, vinto soprattutto da Ryanair, e il successivo endorsement del Ceo della compagnia aerea, utilizzato dal presidente ora ricandidato come spot elettorale».

Secondo il Pd Calabria: «Le commesse pubbliche, pur legittime, non possono diventare la base per fare campagna elettorale».

«Occhiuto – accusano i dem calabresi – sfrutta decisioni e fondi della Regione per portare acqua al proprio mulino, trasformando ciò che dovrebbe essere promozione istituzionale in ritorno di immagine personale».

«Noi del centrosinistra facciamo invece la differenza. Infatti, Pasquale Tridico – sottolinea il Pd – ha avviato una raccolta fondi volontaria per sostenere la sua campagna, mentre Occhiuto muove le leve di comando e decide sulle risorse pubbliche, ottenendo comunque vantaggi in termini di visibilità. È un sistema sbagliato, da sconfiggere e archiviare».

«Con il centrosinistra alla guida della Regione Calabria, scompariranno queste prassi, che prima ancora di essere scorrette sono immorali e dunque inaccettabili. Le risorse pubbliche devono servire ai cittadini e allo sviluppo dei territori, non – concludono i dem calabresi – alla propaganda della maggioranza di governo».