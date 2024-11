Da domani partiranno iniziative pubbliche all'aperto e diffuse sull'intero territorio calabrese per presentare il programma del candidato alla guida della Regione. Sul ritiro di Irto: «Palese criticità nel Pd»

Si è svolta, oggi pomeriggio, a Lamezia Terme, nella sede di Lamezia Bene Comune, una riunione della coalizione a sostegno di Luigi de Magistris per la presidenza della Regione Calabria, convocata al fine di organizzare e coordinare le attività politiche in vista delle elezioni previste per il prossimo autunno. Lo riferisce una nota stampa.

Unanime – si fa presenta - è stata la consapevolezza di DemA, Tesoro Calabria con Tansi, Calabria Libera con Tansi, Calabria Pulita con Tansi, Il Sud con Carlo Tansi, Equità Territoriale, Primavera della Calabria, Un'altra Calabria è possibile, Calabria Resistente e Solidale che ovunque in Calabria si stanno sprigionando ed aggregando energie civiche e d'impegno sociale e politico che sempre più stanno rendendo entusiasmante e coinvolgente il percorso di Luigi de Magistris e della coalizione per dare un'alternativa ed una vera svolta alla Calabria e ai calabresi.

Durante l'assemblea si è discusso di sanità, lavoro, giustizia sociale e lotta alle disuguaglianze recovery fund, infrastrutture e servizi, ambiente, giovani, autonomia differenziata, registrando grande intesa e consapevolezza sulla necessità di intervenire su questi temi con coraggio e competenza. Da domani in avanti, in conformità con le disposizioni anti-Covid, si susseguiranno iniziative pubbliche all'aperto e diffuse sull'intero territorio regionale per presentare i punti programmatici.

Una campagna d'ascolto e di coinvolgimento permanente ed utile a sopperire alla carenza di partecipazione democratica, quest'ultima svilita dall'atteggiamento della gran parte dei politici regionali e nazionali negli ultimi anni. Si registrano, ogni giorno, nuove adesioni di movimenti, associazioni, comitati, soggetti e soggettività che sempre più rendono questa campagna elettorale una campagna di popolo alternativa a quella delle riunioni nelle stanze segrete fatte dai soliti apparati.

La riunione ha, ovviamente, anche registrato il ritiro dalla competizione regionale del candidato in pectore del Pd Nicola Irto che ha reso palesi molte delle criticità più volte evidenziate dai componenti della coalizione rispetto all'attuale situazione del centrosinistra calabrese e confermato la necessità di una rivoluzione politica capace di coinvolgere tutte le forze sane.