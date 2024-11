«Al via la campagna elettorale, sei liste (L'ELENCO DEI CANDIDATI) piene di entusiasmo, esperienza, freschezza pronte a rappresentare tutti i calabresi dal Pollino allo Stretto. Saremo tutti protagonisti». Lo afferma Jole Santelli, candidata a presidente della Regione Calabria per Lla coalizionecentrodestra.



«Racconteremo insieme, dal mondo delle professioni, dell’impresa, della scuola, del sociale, dei territori le nostre storie, le identità che ci appartengono. Ringrazio i coordinatori regionali e provinciali dei partiti - dice Santelli - e i responsabili delle liste civiche e tutti coloro i quali hanno contribuito alla composizione di questa grande squadra».



