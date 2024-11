La data giusta potrebbe essere quella del 24 settembre. Matteo Salvini sta programmando una nuova visita in Calabria, questa volta a Cosenza, nell’ambito del suo nuovo tour annunciato da Pontida, che dovrebbe portare il leader leghista nelle regioni in cui i cittadini saranno presto chiamati alle urne. Prima di giungere in riva al Crati, l’ex ministro dell’Interno si recherà in Umbria. «Cosenza, arriviamo» ha detto nel corso di una diretta facebook «Riempiremo la sala più grande che c'è». Secondo quanto si è appreso, la kermesse leghista potrebbe trovare ospitalità nel Teatro Morelli.

Incontro in vista delle elezioni regionali

A Cosenza, Salvini dovrebbe anche inaugurare la prima sede provinciale del partito. Soprattutto, però, la sua presenza potrebbe essere l’occasione per un chiarimento sulla linea politica del Carroccio rispetto alle candidature nella corsa a Palazzo Campanella, a due mesi dalla scadenza del mandato dell’attuale consiglio regionale.